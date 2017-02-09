Мосгорсуд продлил срок следствия по делу группы «Шалтай-Болтай»

Фигуранты дела Аникеев и Тепляков признали свою вину

Москва, , 11:11 — REGNUM Решением Мосгорсуда продлен срок следствия по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Следствие продлится до 7 апреля, передает RT.

Отмечается, что в ходе заседания суд рассматривает жалобу одного из подозреваемых на продление срока ареста. Кроме того, стало известно о признании своей вины фигурантами дела Владимиром Аникеевым и Константином Тепляковым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арест предполагаемого организатора хакерской группы — журналиста Владимира Аникеева — был продлен до 8 марта Лефортовским судом Москвы. Аникеев обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации.

По данным СМИ, Аникеев причастен к созданию хакерской группы «Шалтай-Болтай», занимавшейся перехватом переписки высокопоставленных российских чиновников и взломом аккаунтов. В дальнейшем хакеры продавали или публиковали украденные данные.

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