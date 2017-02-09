Четверг, 09 Февраля 2017 года
11:49:07 МСК

В Самаре водитель на Fiat Albea вылетел с моста на лед реки Татьянки

Происшествия
Автомобиль приземлился на крышу
Автомобиль Fiat Albea лежит на крыше на льду реки Татьянки в Самаре
Иллюстрация: 63.мвд.рф
Автомобиль Fiat Albea лежит на крыше на льду реки Татьянки в Самаре

Самара, 9 февраля 2017, 11:10 — REGNUM  ДТП произошло 8 февраля в 21:00 в Куйбышевском районе Самары. Водитель за рулем Fiat Albea не справился с управлением, выехал на тротуар с металлическим ограждением, после чего автомашина опрокинулась с моста через реку Татьянка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 52-летний водитель автомобиля Fiat Albea (водительский стаж — 19 лет) двигался по улице Белорусской со стороны улицы Кабановской в направлении улицы Обувной. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, при въезде на мост автомобилист не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП водитель иномарки получили телесные повреждения, с которыми смог самостоятельно обратиться в одну из городских больниц. От госпитализации пострадавший отказался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
В США произошло опасное сближение самолёта с бортом Дональда Трампа
ВашингтонСША Авиапроисшествия Происшествия
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовВ 1897 году Россию по-настоящему посчитали
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное