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Жажда наживы: На Кубани 800 чиновников утаили свои доходы и имущество

Происшествия
Средний размер взятки превысил 215 тыс. рублей

Краснодар, 9 февраля 2017, 11:01 — REGNUM  В Краснодарском крае за прошлый год было выявлено 924 коррупционных преступления, 235 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба, 45 — лицами, обладающими специальными правовым статусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 9 февраля по итогам работы за 2016 год.

Средний размер взяток составил 215,3 тыс. рублей. А максимальный достиг 14 млн рублей — такую сумму пытался получить глава администрации Супсехского сельского округа Анапы за содействие в заключении договора аренды земельного участка.

На скамье подсудимых за отчетный период оказались 400 коррупционеров. К реальному лишению свободы были приговорены 94 человека, к условному лишению свободы — 91 человек, еще 198 нарушителей закона о коррупции оштрафованы.

Также по теме: На Кубани депутат сельсовета скрыл более 217 млн рублей доходов

Крупная взятка довела экс-главу поселения на Кубани до цугундера

Антикоррупционные запреты за 2016 год нарушили и 796 чиновников органов государственной власти и местного самоуправления. Они скрыли данные о 372 объектах недвижимости, в том числе земельных участках площадью более 335 га, 56 транспортных средствах. Также утаили они и доходы на 91,2 млн рублей. За нарушения закона поплатились 60 человек. Все они (в том числе 52 депутата муниципального уровня) были уволены по утрате доверия.

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Всего за отчетный период прокурорами края было выявлено свыше 8,6 тысячи нарушений закона о коррупции, более 2 тысяч должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. По материалам прокурорских проверок возбуждено 85 уголовных дел, ущерб по которым превысил 160 млн рублей.

Напомним, за прошлый год, по данным регионального СКР, количество уголовных дел, возбужденных по фактам дачи и получения взятки, не сократилось.

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер взятки на Кубани в 2015 году составлял 165,9 тыс. рублей, а максимальный достиг 9 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ни брать, ни давать взятки на Кубани меньше не стали

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