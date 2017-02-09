Очередные ночные гонки на Урале закончились стрельбой и задержанием

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов в результате длительной погони по автодорогам, применив табельное оружие, задержали злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В 01.31 на перекрестке улиц Амундсена и Объездная дорога в Екатеринбурге сотрудники полиции заметили автомобиль «ВАЗ-2109», который двигался на красный свет светофора через перекрёсток в направлении улицы Серафимы Дерябиной. Наряд патрульной службы начал преследование нарушителя. Однако злоумышленник, несмотря на то, что по громкой связи ему неоднократно предлагали остановиться продолжал движение, чем создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. После того, как он выехал на трассу Пермь — Екатеринбург сотрудники полиции сделали предупредительные выстрелы в воздух, но и это не остановило нарушителя. Тогда были произведены выстрелы по колёсам, что в итоге заставило злоумышленника остановить автомобиль.

«В салоне автомобиля находились трое граждан: водитель 1996 года рождения и пассажиры — женщина 1977 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Все они имели явные признаки алкогольного опьянения. «Шумахером» оказался неработающий житель поселка Уфимский Ачитского района. Несмотря на свой молодой возраст, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон», — сообщил официальный представитель ГУ МВД Росси по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что в присутствии понятых нарушитель был освидетельствован на содержание паров алкоголя — результат оказался положительным. В итоге был составлен протокол, а Первоуральский мировой суд отправил нарушителя под административный арест на 10 суток.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда сотрудникам полиции приходится применять табельное оружие для задержания дорожных нарушителей. Так 7 февраля на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга водитель «ВАЗ-2114» также проигнорировал требование ГИБДД остановиться, продолжив движение в направлении Верхней Пышмы. При этом он нарушал правила движения проезжая на красный свет и выезжая на встречную полосу, чем создавал реальную угрозу другим участникам движения. В итоге сотрудники полиции прострелили колёса автомобиля, которым управлял злоумышленник, и вынудили его остановиться. Оказалось, что нарушитель не имел при себе документов на управление транспортным средством. Он был доставлен в участок, а в отношении него было возбуждено административное дело.

Другой случай произошёл в тот же день на улице Грибоедова. Сотрудники полиции заметили машину, двигавшуюся с отключёнными фарами. Они потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. За ним началась погоня и уже на территории Сысертского района для принудительной остановки машины была развернута специальная металлическая лента с шипами «ЕЖ-1».

"Но даже это сразу не охладило пыл нарушителя. Он и со спущенными колесами надеялся, что сможет остаться безнаказанным, продолжая движение. Задержанным оказался 42 — летний местный житель с признаками опьянения. Пройти освидетельствование лихач отказался. При проверке выяснилось, что он с 2013 по 2016 годы 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД», — сообщил Валерий Горелых.