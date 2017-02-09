В Крыму 21 населённый пункт остался без света из-за мощного ветра

Симферополь, , 10:41 — REGNUM В Крыму из-за сильного ветра и обледенения проводов происходят массовые аварийные отключения электричества. 21 населённый пункт российского региона сейчас лишён электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

По состоянию на 9 февраля отключения произошли в ряде распределительных сетей 6−10 кВ. Они находятся в зоне ответственности ГУП РК «Крымэнерго».

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 21 населенном пункте (около 5 800 человек). Мощность отключенных потребителей — 4,6 МВт», — сообщили в пресс-службе.

В Крыму ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Пока организована за счёт резервных источников временная подача электричества в социально-значимые объекты.

Семь бригад подключены к работам: 14 человек и восемь единиц техники. Ситуация взята правительством Крыма под особый контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 февраля без электричества остались 49 населённых пунктов.

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