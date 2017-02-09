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Сразу 14 подростков-«зацеперов» сняты с электрички в Петербурге

Происшествия
Идет выявление остальных участников неформальной группы

Санкт-Петербург, 9 февраля 2017, 10:42 — REGNUM  Транспортная полиция Санкт-Петербурга на железнодорожной станции «Ленинский проспект» задержала большую группу подростков в тот момент, когда они пытались зацепиться за электропоезд, направлявшийся в Лугу. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Подростки были препровождены в дежурную часть Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела. Из 14 выявленных нарушителей десять причисляют себя к неформальному молодежному движению «зацеперов». Им от 13 до 15 лет, обучаются в школах, одному — 17 лет, учащийся колледжа, все проживают в Санкт-Петербурге.

«С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта, а также о крайне опасном способе передвижения снаружи поездов — «зацепинге», который нередко становится причиной несчастных случаев», — отметили в транспортной полиции.

Затем в полицию были вызваны родители нарушителей. В отношении них составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Информация о «зацеперах» передана в комиссию по делам несовершеннолетних для их постановки на учет, а также в учебные заведения подростков.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются другие участники данной группы», — добавили в УТ МВД на транспорте по СЗФО.

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Выходки так называемых «зацеперов» нередко приводят к трагическим последствиям. Так, 3 апреля 2016 года двое несовершеннолетних петербуржцев забрались в движущийся поезд «Сапсан». После того как их заметили и поезд стал тормозить, парни решили скрыться. Однако при прыжке на землю один из них получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице в ночь на понедельник. Второй «зацепер» был задержан.

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В городе Сосновый Бор Ленинградской области 8 августа 2016 года 13-летний мальчик упал с железнодорожного моста на провода, находившиеся под напряжением. Погибший мог быть так называемым «зацепером», считает следствие.

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Проезд снаружи общественного транспорта ("зацепинг")
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