Очередной недогляд? В Чечне двухлетняя девочка отравилась «Белизной»

Грозный, , 10:25 — REGNUM В Чечне зафиксирован очередной несчастный случай, при котором пострадал ребенок. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу города Грозного с признаками химического отравления. Как сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе прокуратуры региона, по предварительным данным, ребенок отравился у себя дома, выпив моющее средство «Белизна».

По данному факту организована доследственная проверка. В ходе нее предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию малолетнего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Примеры халатного отношения к своим обязанностям по уходу за детьми и их воспитанию в Чечне появляются довольно часто. Так, на текущей неделе прокуратура установила факт ненадлежащего исполнения матерью своих родительских обязанностей. Как сообщало ИА REGNUM, трехмесячный ребенок получил ушиб головного мозга и линейный перелом черепа, упав с дивана. Его мать в это время была занята домашними делами.

Женщина будет привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. В настоящее время ожидается заключение судебно-медицинской экспертизы, после чего будет вынесен вердикт.