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Двое мужчин задержаны за убийство и расчленение трупа в Ленобласти

Происшествия
Причиной зверского преступления стала пьяная сора

Волхов, Ленинградская область, 9 февраля 2017, 10:10 — REGNUM  В городе Волхов Ленинградской области двое мужчин задержаны по подозрению в жестоком убийстве собутыльника. Тело погибшего подверглось расчленению, останки были выброшены с целью скрыть следы злодеяния. Органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Вечером 8 февраля в микрорайоне Мурманские ворота города Волхова был найден фрагмент тела неизвестного мужчины мужчины с отсутствующими нижними конечностями и головой. На теле были колото-резанные ранения грудной клетки с обеих сторон. Вскоре неподалеку были обнаружены голова и ноги погибшего. Личность погибшего установили — им оказался 51-летний уроженец Ленинграда.

Изучив имевшиеся следы волочения тела, сыщики вышли на одну из квартир по улице Островского.

«Установлено, что у потерпевшего после употребления спиртных напитков произошел конфликт с проживающими в этой же квартире мужчинами, которые нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ножом в область грудной клетки, после чего топором отрубили конечности и голову и, с целью сокрытия следов преступления, вынесли останки на улицу и выбросили», — изложили подробности страшного преступления в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

В результате проведенных по горячим следам оперативно-следственных действий по подозрению в совершении преступления задержаны 26 и 51-летние мужчины. Идет установление всех обстоятельств случившегося, изъят ряд улик, назначены необходимые экспертизы.

По данным региональной полиции, оба подозреваемых — неработающие, а жертвой стал их случайный знакомый. Останки погибшего были найдены всего в 30 метрах от дома, где произошло убийство.

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