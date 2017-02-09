Опять угарный газ: В Кабардино-Балкарии погибли два человека

Нальчик, , 09:59 — REGNUM Два жителя Кабардино-Балкарии погибли на днях, отравившись угарным газом. Оба несчастных случая произошли в Чегемском районе республики в ночь с 7 на 8 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Сообщение об одном из погибших — 53-летнем жителе селения Шалушка — поступило около 22:00. Сотрудники газовой компании, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что в ванной комнате установлен проточный водонагреватель. Однако трубы, отводящей дым и приточно-вытяжной вентиляции нет.

В доме у другого погибшего — 55-летнего жителя селения Чегем-2 — также возникли проблемы с дымоотводящей трубой. Она не была соединена с дымоходом.

Как отметили газовики, в обоих случаях причиной гибели людей стало грубое нарушение правил пользования газовым оборудованием.

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В Кабардино-Балкарии от отравления угарным газом погибли двое подростков

Несчастные случаи из-за газового оборудования — не редкость во время отопительного сезона. В декабре прошлого года в Кабардино-Балкарии от взрыва газа пострадала семья из четырех человек в селе Верхний Куркужин Баксанского района. Ожоги различной степени тяжести получили в том числе двое детей, одного из которых спасти не удалось. Пострадавшие доставлены в ожоговый центр Республиканкой клинической больницы города Нальчик, а позже переправлены в ожоговый центр Нижнего Новгорода.