На борту круизного лайнера в Новой Зеландии произошел взрыв

Один человек погиб

Веллингтон, , 09:35 — REGNUM В Новой Зеландии один человек погиб, несколько получили ранения в результате взрыва на борту круизного лайнера Emerald Princess, сообщает Life.

Инцидент произошел в порту Чалмерс на острове Южный. По предварительным данным, на корме судна взорвался газовый баллон.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины произошедшего устанавливаются.