Четверг, 09 Февраля 2017 года
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Последствия аварии на водопроводе в Астрахани устранят только через два дня

Происшествия
В настоящее время проезд по улице Николая Островского перекрыт

Астрахань, 9 февраля 2017, 09:34 — REGNUM  В Астрахани прорвало водопровод. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 9 февраля, коммунальная авария произошла накануне на улице Николая Островского.

Течь дала сеть водопровода диаметром 900 мм. Работы по ликвидации аварии не прекращались всю ночь и продолжаются до сих пор. Однако полностью устранить последствия течи коммунальщики планируются только к концу завтрашнего дня.

Как уточнили в «Астрводоканале», несмотря на аварию, без воды жильцы близлежащих домов не остались. Водоснабжение не отключалось. А вот участок дороги на улице Николая Островского — от проспекта Воробьева до улицы Кирова — пришлось перекрыть. Здесь на время ремонтных дорог ограничили движение автотранспорта.

Как только проблема с течью будет устранена, коммунальщики приступят к устранению последствий аварии и восстановлению вскрытого участка дорожного полотна. Только после их полного завершения дорога будет вновь открыта для проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, течь сети водопровода в Астрахани дали и в конце января. Из-за коммунальной аварии двор по улице Куликова, 38 превратился в небольшой пруд. В воде оказались автомобили, добралась вода даже до подъездов дома.

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