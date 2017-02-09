Сектор Газа: В результате удара авиации Израиля погибло два палестинца

Тель-Авив, , 09:28 — REGNUM Министерство здравоохранения в секторе Газа опубликовало заявление о том, что в результате бомбардировки авиацией Израиля туннеля близ границы Египта погибло два палестинца. Израиль отвергает подобные обвинения, сообщает Reuters.

«Двое мужчин погибли, пять других получили ранения в результате удара авиации Израиля близ границы с Египтом», — говорится в сообщении министерства.

Представитель военных Израиля отметил, что ему ничего не известно о данном инциденте.

Напомним, несколькими часами ранее военные Израиля заявили, что перехватили несколько ракет, выпущенных с полуострова Синай. Одна из ракет упала на открытом пространстве, не причинив никому вреда.

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