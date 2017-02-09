Массовая авария на МКАД: столкнулись больше десятка машин

Москва, , 09:26 — REGNUM На 14-м километре МКАД произошло массовое ДТП. В результате аварии, по предварительным данным, есть погибшие, сообщает 9 февраля «Лайф».

Авария произошла перед въездом на Волгоградское шоссе, четыре полосы закрыты для движения транспорта. На место прибыли сотрудники ДПС и медики, сведения о числе пострадавших уточняются. Как сообщают очевидцы ЧП, столкнулись около 12 автомобилей.

РЕН ТВ сообщает о ДТП, которое случилось на 24−27 км кольцевой автодороги в утренние часы. По данным очевидцев, смертельные травмы получил водитель одного из автомобилей.