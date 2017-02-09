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В Прикамье девочка, спасаясь от собаки, упала в канализационный колодец

Происшествия
Ребенок 15 минут звал на помощь. Крики услышали проходившие мимо мужчины. Они и вытащили девочку. Школьница не получила тяжелые телесные травмы, но пребывала в сильном шоковом состоянии

Чусовой, Пермский край, 9 февраля 2017, 09:18 — REGNUM  В городе Чусовом Пермского края во дворе дома по улице 50 лет ВЛКСМ десятилетняя девочка упала в открытый коммунальный коллектор и искупалась в зловонной жиже по недосмотру коммунальных служб. Школьница, испугавшись бездомной собаки (ребенок не так давно прошел курс лечения от укуса дворового пса), отпрыгнула в сторону и провалилась в коллектор водоканала, сообщает пермская краевая газета «Звезда».

Через четверть часа её крики услышали двое мужчин, которые вытащили ребёнка и отвели домой к родителям. Ребёнок не получил тяжёлых физических травм. Однако пребывание в грязной жиже внутри коллектора стало для девочки серьёзным моральным потрясением.

Родители школьницы винят в произошедшем нерадивых коммунальщиков. В управляющей компании, однако, своей вины не признают. По их мнению, кто-то из жителей дома самостоятельно решил расчистить от снега стоянку для автомобилей и случайно сдвинул плиту, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Стоит отметить, что ежегодно, как взрослые, так и дети становятся жертвами падений в открытые канализационные колодцы. В ряде случаев происшествия заканчиваются смертельным исходом.

В городе Гае Оренбургской области летом 2015 года в колодец упал четырехлетний мальчик. Его вызволил отец. Серьезных травм дошкольниц не получил, заработал шок. В МУП ЖКХ города тогда заявили, что ежемесячно фиксируются факты воровства железных крышек с колодцев.

В Брянске в начале февраля 2017 года в водопроводный колодец упал двухлетний малыш. Он госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

В январе 2017 года в Новосибирске шестилетняя девочка провалилась в шестиметровый колодец. Спасая ребенка, мать сама сорвалась в коллектор. Дошкольница получила серьезные травмы. После случившегося местные чиновники поручили коммунальщикам проверить состояние всех люков в городе.

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Проблемы ЖКХ
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