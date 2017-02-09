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Жителю Екатеринбурга начислили 730% годовых на микрозайм в 3 тысячи рублей

Происшествия
В течение года он выплатил в девять раз больше, чем занял, и до сих пор не может рассчитаться

Екатеринбург, 9 февраля 2017, 09:19 — REGNUM  Житель Екатеринбурга, оказавшись в затруднительном финансовом положении, обратился в кредитную организацию, чтобы занять небольшую сумму на ремонт машины. Получив три тысячи рублей, он не смог отдать их в короткий срок, а спустя время из-за начисленных процентов ему уже пришлось выплатить микрофинансовой организации сумму в девять раз превышающую заём.

Рассчитаться сразу мужчина не смог из-за возникших проблем с работой, а в микрофинансовой организации всё это время ему насчитывали большие проценты. В течение последующего года гражданину пришлось заплатить 27 тысяч 600 рублей, не считая суммы долга, сообщает «41 канал». В самой микрофинансовой организации отказались комментировать ситуацию журналистам городского телеканала.

Юристы советуют в подобных ситуациях обращаться в суд, так как процентная ставка может превышать среднюю по региону, а это даёт все основания для пересмотра договора займа. Также специалисты отмечают, что микрофинасовые организации используют юридическую неграмотность заёмщиков, чтобы загнать их в долговую ловушку. В свою очередь граждане сами должны научиться контролировать свои расходы и не поддаваться искушению доступного займа «до получки», который в итоге может обернуться финансовой кабалой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, практика показывает, что зачастую микрофинасовые организации не стесняются в выборе средств, чтобы взыскать долги с заёмщиков и привлекают к этому коллекторов.

Напомним, что в начале прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы микрофинансового учреждения и коллектора, которые применяя незаконные методы требовали выплатить долг у семьи из Екатеринбурга. Тогда в феврале 2016 года несколько человек пришли в дом, где проживает семья и стали ломиться в квартиру, в которой на тот момент находился один 12-летний школьник. Он не стал открывать им дверь, и тогда злоумышленники повредили дверной замок и перерезали телефонные и интернет кабеля. В итоге «открывать» сломанную дверь пришлось спасателям, при помощи спецтехники, а в конфликт вмешались правоохранительные органы.

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге пострадавшей от коллекторов семье вновь угрожают расправой

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