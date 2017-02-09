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В Новосибирской области регулировщик пытался на трассе зарезать водителя

Происшествия
И получил за это 160 часов обязательных работ

Новосибирск, 9 февраля 2017, 09:39 — REGNUM  В Новосибирской области регулировщик движения угрожал водителю, что зарежет его, поднеся нож к шее мужчины, в подтверждение своих слов. За это он получил 160 часов обязательных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как было установлено, 11 августа 2016 года работник муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» 32-летний Алексей Бушуев находился на участке трассы М-52 Новосибирск-Ташанта в Черепановском районе. Он осуществлял регулировку движения транспортных средств в связи с ремонтом проезжей части участка трассы.

«К нему подъехал автомобиль под управлением потерпевшего, который поинтересовался о продолжительности стоянки. В ответ Бушуев выразился в адрес потерпевшего грубой нецензурной бранью. Потом достал из кармана надетого на нем жилета нож и, держа его в руке, подошел к сидящему в автомобиле потерпевшему. Проявляя агрессию, он умышленно высказал потерпевшему угрозу убийством: «Я тебя сейчас зарежу!», а в подтверждение своих слов через открытое окно водительской двери просунул руку с ножом в салон автомобиля, пытаясь острием лезвия ножа нанести удар в шею потерпевшего. Свои противоправные действия Бушуев прекратил самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

В судебном заседании Алексей Бушуев вину признал в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов. Приговор в законную силу не вступил.

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