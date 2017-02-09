Полиция Кении объявила вознаграждение за поимку семи террористов

Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают набеги из соседнего Сомали

Найроби, , 09:03 — REGNUM Полиция Кении объявила вознаграждение в размере 14 млн шиллингов ($ 135 тыс.) за семерых террористов, подозреваемых в убийстве нескольких человек, в числе которых офицеры полиции. Об этом сообщает Anadolu.

Представитель полиции Джордж Киноти заявил, что подозреваемые являются членами группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей в Сомали.

«Семь подозреваемых были опознаны в качестве организаторов недавнего теракта, в котором погибли невинные граждане Кении», — подчеркнул Киноти, имея в виду теракт в гостинице Бишаро, который в октябре 2016 года унес жизни 12 человек.

Напомним, северо-восток Кении подвергается частым атакам боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые беспрепятственно пересекают границу и вторгаются в страну из Сомали. Террористы обещают усилить свои атаки, если вооруженные силы Кении не выведут войска из Сомали.

Наиболее громким терактом со стороны боевиков этой организации был теракт в университете Гариссы, состоявшийся 2 апреля 2015 года, тогда там погибло 148 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Исламисты из «Аш-Шабаб»* попытались захватить отель в Сомали