В Приангарье задержан мэр города Тайшет — СМИ

Иркутск, , 08:58 — REGNUM В Иркутской области правоохранителями задержан мэр города Тайшет Александр Величко. В здании администрации города ведутся обыски, передают 9 февраля «Вести».

Величко был задержан на рабочем месте утром. Процедура была проведена сотрудниками полиции при участии представителей Следственного комитета РФ и ФСБ. В рабочем кабинете мэра также происходит обыск.

Причины задержания Величко не сообщаются. Предположительно, мэр может быть задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищений при обустройстве муниципальных артезианских скважин.