В Новосибирской области семья из четырех человек отравилась угарным газом

Отец семейства и двухлетняя дочь погибли, мать и новорожденная девочка госпитализированы в больницу

Новосибирск, , 08:46 — REGNUM В районном поселке Чистоозерное Новосибирской области произошел трагический случай — семья из четырех человек отравилась угарным газом. Пострадали женщина и ее новорожденная дочь, они госпитализированы в больницу. Отец семейства и девочка двух лет погибли.

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области ИА REGNUM уточнили, что горения в частном доме, где проживала семья, не было.

«Предполагаемая причина происшествия — неправильная эксплуатация отопительной печи. Вероятно, заслонка дымохода печи была закрыта преждевременно, поэтому угарный газ поступал в жилое помещение», — подтверждают в ведомстве версию следователей.

Отметим, что, по данным МЧС, в Новосибирской области зафиксирована череда ЧП от отравления угарным газом. Так, в начале февраля в городе Купино два человека, предположительно, угорели из-за закрытой задвижки дымохода отопительной печи.