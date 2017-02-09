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В Екатеринбурге избит оппонент барда Новикова

Происшествия
«Тюрьма светит, теперь уже точно», — обещает юрист

Екатеринбург, 9 февраля 2017, 07:57 — REGNUM  В Екатеринбурге избит оппонент барда Александра Новикова, юрист Дмитрий Рожин. О факте нападения он сам заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, нападавшие передали ему привет от барда. Как пишет издание 66.ru, напали на него в переулке Гончарном. Двое граждан ударили его кастетом по голове, затем повалили на землю и запинали.

Юрист узнал в нападавших тех двоих граждан, которые ранее приезжали к нему с угрозами. Сейчас Дмитрий Рожин в сознании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Новиков обвиняется в мошенничестве. Дело связано со строительством жилого комплекса «Бухта Квинс». Сам он ранее заявлял о своей невиновности, заверяя, что такой же пайщик, как и все остальные.

Уголовное дело об обманутых пайщиках было возбуждено в ноябре 2015 года. 65 человек вложили в строительство 150 миллионов рублей. Произошло это ещё в 2008 году. В 2012-м дома планировалось сдать, но этого так и не случилось.

19 декабря 2016 года по подозрению в мошенничестве был задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области и бизнес-партнёр Новикова Михаил Шилиманов. Затем следователи добрались и до Новикова.

Сейчас Новиков находится под подпиской о невыезде. Однако в январе 2017 года он сумел слетать в Арабские Эмираты. После возвращения бард заверял журналистов в том, что потенциальные инвесторы найдены, а деньги пайщикам будут возвращены. Часть пайщиков уже получили вложенные деньги.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело барда Новикова: арест земли и демарш пайщиков

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