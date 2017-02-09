Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку

Правда, он так и не получил 2,5 млн рублей — посредника задержали раньше

Петропавловск-Камчатский, , 08:03 — REGNUM На Камчатке суд рассмотрит уголовное дело о покушении на получение взятки против теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД столицы региона. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя краевого СКР Елена Матафонова, он намеревался получить от бухгалтера коммерческой фирмы 2,5 млн рублей.

По словам собеседника агентства, в 2016 году в отношении бухгалтера МВД вело проверку по факту мошенничества. Обвиняемый решил помочь — он предложил затянуть сроки возбуждения уголовного дела, чтобы женщина могла скрыть своё имущество и покинуть Камчатку. Она передала деньги в качестве взятки для начальника через его посредника, после чего последний, являющийся знакомым высокопоставленного сотрудника полиции, взят с поличным сотрудниками ФСБ. Расследование дела уже завершено и вскоре будет передано в суд. Посредник полицейского обвиняется в посредничестве в совершении преступления.