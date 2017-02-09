В метро Парижа на шестой линии произошел технический сбой

Париж, , 07:48 — REGNUM В Париже из-за сбоя в электроснабжении в метро было остановлено движение на шестой линии, идущей от площади Шарля де Голля в восточном направлении, сообщает Reuters.

По словам представителя префектуры, ни взрыва, ни теракта не было — произошел технический сбой. Представитель Автономного управления парижского транспорта подтвердил, что на станциях было задымление.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Информация СМИ о пострадавших в результате отравления дымом не подтверждается.