Четверг, 09 Февраля 2017 года
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В метро Парижа на шестой линии произошел технический сбой

Происшествия
В настоящее время ведутся ремонтные работы

Париж, 9 февраля 2017, 07:48 — REGNUM  В Париже из-за сбоя в электроснабжении в метро было остановлено движение на шестой линии, идущей от площади Шарля де Голля в восточном направлении, сообщает Reuters.

По словам представителя префектуры, ни взрыва, ни теракта не было — произошел технический сбой. Представитель Автономного управления парижского транспорта подтвердил, что на станциях было задымление.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Информация СМИ о пострадавших в результате отравления дымом не подтверждается.

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