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На Камчатке под суд повторно пойдёт пенсионер, надругавшийся над девочками

Происшествия
Поселковый суд оправдал мужчину, но прокуратура добилась отмены вердикта

Петропавловск-Камчатский, 9 февраля 2017, 05:26 — REGNUM  На Камчатке апелляционная инстанция краевого суда согласилась с доводами прокуратуры и отменила оправдательный приговор в отношении 64-летнего мужчины, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьниц 9 и 13 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала старший помощник прокурора Камчатки Лариса Шунина. По её словам, дело вновь направлено в Усть-Большерецк для повторного рассмотрена с другим составом суда.

«В первом случая, при вынесении вердикта, основаниями для оправдания подсудимого послужило, по мнению коллегии из трех судей, отсутствие достаточных доказательств его вины. Государственный обвинитель обжаловал этот приговор, считая его незаконным и нарушающим конституционные права потерпевших», — пояснила собеседник агентства.

Старший помощник руководителя местного СКР Елена Матафонова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что мужчине вменяется несколько эпизодов преступной деятельности. Свои извращения он прикрывал ремонтом велосипедов — девочки именно за этим к нему и обращались.

«По версии следствия осенью 2015 года пенсионер, под предлогом ремонта велосипеда, завлек школьницу 2005 года рождения в свой гараж, где совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. Расследованием уголовного дела установлено, что обвиняемый, длительное время увлекавшийся ремонтом велосипедов, аналогичным способом заманивал в свой гараж детей, обратившихся к нему с просьбой отремонтировать велосипед, где совершал в отношении девочек аналогичные действия», — отметила Елена Матафонова.

Она добавила, что в ходе следствия супруга обвиняемого, с целью оказания препятствий следствию и сбору доказательственной базы, неоднократно сообщала свидетелям по уголовному делу о наличии у нее компрометирующих материалов в отношении потерпевших. По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой следователь пришел к выводу об отсутствии в действиях супруги обвиняемого состава преступления.

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