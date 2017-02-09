В Боливии введен режим ЧС из-за саранчи

Ла-Пас, , 04:13 — REGNUM Президент Боливии объявил чрезвычайную ситуацию в связи с налетом саранчи на главный сельскохозяйственный район страны, передает Associated Press 9 февраля.

Саранча впервые появилась две недели назад на полях в 100 км к югу от города Санта-Крус. Она быстро начала захватывать новые территории и сейчас уничтожает поля в 30 км от Санта-Крус, вплотную приблизившись к району, который обеспечивает до 80% овощей и зерновых страны.

По сообщениям чиновников, до 1100 га полей кукурузы, сорго и фасоли уже уничтожены саранчой. В планах правительства — выделение $700 тыс. на средства для фумигации, которые могут остановить нападение насекомых.

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