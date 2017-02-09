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В США произошло опасное сближение самолёта с бортом Дональда Трампа

Происшествия
Инцидент произошёл на минувшей неделе в небе над Флоридой
Дональд Трамп
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 9 февраля 2017, 03:14 — REGNUM  В США произошло опасное сближение самолёта с «бортом №1» президента США Дональда Трампа, передаёт телеканал ABC со ссылкой на источники.

Сообщается, что инцидент произошёл 3 февраля в небе над Флоридой. К самолёту Boeing 747 Дональда Трампа на опасное расстояние приблизилось другое воздушное судно, после чего оба самолёта следовали параллельными курсами.

По информации источника, воздушные находились на достаточном расстоянии друг от друга для того, чтобы их экипажи могли «войти в визуальный контакт».

Тип и принадлежность второго самолёта не называются. В настоящее время ведётся расследование причин инцидента, в ходе которого, как сообщается, следователи могут допросить диспетчеров, контролировавших воздушное пространство, и пилотов президентского борта.

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