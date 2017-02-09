Четверг, 09 Февраля 2017 года
04:13:57 МСК

Полиция опровергла информацию о взрыве в парижском метро

Происшествия
Причиной эвакуации пассажиров стало задымление на одной из станций

Париж, 9 февраля 2017, 02:57 — REGNUM  Причиной эвакуации людей на станции метро в Париже стало задымление в результате короткого замыкания, передаёт агентство Reuters.

Как заявил официальный представитель городской полиции, взрыва на станции не было и речи о теракте не идёт

В свою очередь в управлении метрополитена сообщили, что произошёл технический инцидент, в результате которого было прервано движение на шестой линии. В настоящее время рабочие устраняют последствия ЧП.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о взрыве на станции метро в Париже неподалеку от площади Италии, в результате которого пострадали восемь человек. Прилегающий район был оцеплен полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
Карина СаввинаБез ума от Исаакия
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовВ 1897 году Россию по-настоящему посчитали
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
Великий НовгородРоссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
NB!
08.02.17
Московские выборы — 2017: «Будет напряжённая и жёсткая кампания»
МоскваРоссия Муниципальные выборы в Москве-2017 Политика
NB!
08.02.17
России предложили отказаться от чемпионата мира по биатлону в Тюмени
ВенаАвстрия Биатлон Спорт
NB!
08.02.17
«Московским властям пора обратить внимание на протестные настроения»
МоскваРоссия Муниципальные выборы в Москве-2017 Политика
NB!
08.02.17
Руководство Марий Эл врало о ходе подготовки к отопительному сезону
Йошкар-ОлаРоссия Отопительный сезон Экономика
NB!
08.02.17
Глава Ярославской области ополчился на управляющие компании
ЯрославльРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Экономика
NB!
08.02.17
Поселку Спутник в Мурманской области объясняют, почему он замерзает
МурманскРоссия Проблемы ЖКХ Общество
NB!
08.02.17
Ярославские политики о новом главе избиркома: Олег Захаров? Мы его не знаем
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
В Челябинской области метель: закрыто четыре трассы
ЧелябинскРоссия Морозы Общество
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMТриумфальный возврат КамАЗа, конец эры «Запорожца»: обзор авторынка Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
08.02.17
Киев отменяет русское искусство
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Культура
NB!
08.02.17
Забастовка водителей в Чувашии довела до уголовного дела
ЧебоксарыРоссия Забастовки Происшествия
NB!
08.02.17
Убийство Гиви: «Ответный террор — не метод, убийц ждет Нюрнберг-2»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
ещё главное