Полиция опровергла информацию о взрыве в парижском метро

Причиной эвакуации пассажиров стало задымление на одной из станций

Париж, , 02:57 — REGNUM Причиной эвакуации людей на станции метро в Париже стало задымление в результате короткого замыкания, передаёт агентство Reuters.

Как заявил официальный представитель городской полиции, взрыва на станции не было и речи о теракте не идёт

В свою очередь в управлении метрополитена сообщили, что произошёл технический инцидент, в результате которого было прервано движение на шестой линии. В настоящее время рабочие устраняют последствия ЧП.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о взрыве на станции метро в Париже неподалеку от площади Италии, в результате которого пострадали восемь человек. Прилегающий район был оцеплен полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие