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«Киев готовит ещё один военный сценарий»

Происшествия
Член Совфеда РФ Олег Морозов об убийстве Гиви и ситуации на юго-востоке Украины
Стирка
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Стирка

Москва, 9 февраля 2017, 03:32 — REGNUM  На юго-востоке Украины сегодня имеет место быть несколько иная обстановка, нежели это было некоторое время назад. Влияет на это европейский, или, другими словами, международный фактор. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов.

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«Вдруг европейцы начали задавать вопросы, которые они раньше не задавали. А так ли всё как нам демонстрируют? Действительно ли виноваты только Россия и юго-восток Украины или есть и другие ответы? Понятно, что официальный Киев очень напрягают эти вопросы, на которые адекватных ответов они дать не могут. Поэтому они выбрали, увы, достаточно эффективную тактику», — обозначил спикер.

«Они готовят ещё один военный сценарий, потому что мирного сценария в руках у них нет, для них он политически губителен. А для того, чтобы был реализован военный сценарий, нужны какие-то понятные поводы, — добавил Олег Морозов. — И вот то, что они сегодня ведут такую террористическую войну, они ждут, что нервы не выдержат, пули и снаряды полетят с этой стороны, тогда эту картинку покажут Европе, которая задаёт вопросы. Киев делает ставку на военное решение этого конфликта, другого варианта на сегодняшний день он не предлагает».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в ДНР в рабочем кабинете погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной Гиви). По предварительным данным следствия, кровавую акцию осуществили украинские спецслужбы. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что убийство Михаила Толстых является попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

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