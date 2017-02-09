В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие

Париж, , 01:42 — REGNUM По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва в парижском метрополитене, передаёт Daily Star.

Сообщается, что взрыв произошёл на станции неподалеку от площади Италии. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Прилегающий район в настоящее время оцеплен, проводится эвакуация людей.

Подробностей о состоянии пострадавших на данный момент нет. По предварительным данным, версия теракта не рассматривается.