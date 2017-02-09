В центре Амстердама обезвредили взрывное устройство
Неизвестные подбросили взрывчатку в помещение одного из пабов на Лейденской площади
Амстердам, 9 февраля 2017, 01:32 — REGNUM В столице Нидерландов полиция вечером 8 февраля обнаружила и обезвредила взрывное устройство, передаёт Daily Mail.
Сообщается, что взрывчатка была обнаружена в одном из пабов, расположенных на Лейденской площади. По предварительным данным, неизвестные бросили с улицы в помещение ручную гранату, которая, однако, не взорвалась.
Прилегающую территорию оцепила полиция, движение в районе площади было приостановлено. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили устройство.
Сообщается, что на данный момент оцепление снято, однако в районе инцидента по-прежнему много полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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