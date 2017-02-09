В лифте торгового центра на востоке Москвы обнаружено тело мужчины

Москва, , 00:41 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в шахте лифта торгового центра на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вечером 8 февраля 2017 года в одном из торговых центров по улице Монтажная в городе Москве, в шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и сотрудники торгового центра.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете.

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