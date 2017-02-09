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За миллионную взятку полицейскому Ставрополья назначен штраф в 11 млн руб

Происшествия
На Ставрополье вынесен приговор по очередному коррупционному делу правоохранительной системе
Шлагбаум
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шлагбаум

Ставрополь, 8 февраля 2017, 23:52 — REGNUM  

Полицейский в Ставропольском крае вымогал миллионную взятку, но сам был осужден восьми годам тюрьмы и штрафу в 11 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, и.о. начальника 1 отдела следственной части главка МВД России по СКФО Алексей Мосиенко вымогал 1,1 млн рублей у местного предпринимателя.

Счета предпринимателя были заморожены в связи с расследованием в отношении него уголовного дела, а Мосиенко предлагал за взятку счета разморозить.

В июне 2015 года он был задержан России с поличным, и следствие в отношении него продолжалось более полутора лет.

Сегодня, 8 февраля Промышленным районным судом Ставрополя Мосиенко осужден к восьми годам строгого режима, штрафу, а также лишению права в течение трех лет занимать должности в государственных и правоохранительных структурах.

Сегодня же ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора в отношении двух других сотрудников полиции на транспорте, которые вымогали у директора госпредприятия «ЖКХ Кировского района» взятку в 50 тыс. рублей за то, чтобы освободить его от ответственности за служебный подлог.

Кировским районным судом старшие оперуполномоченные полиции получили по 6 лет колонии строгого режима. Они также лишены права занимать государственные должности сроком на три года.

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