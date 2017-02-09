Торнадо обрушился на Нью-Орлеан
Пострадали десятки человек, зафиксированы утечки газа
Нью-Орлеан, США, 8 февраля 2017, 23:49 — REGNUM Город Новый Орлеан на юге американского штата Луизиана стал жертвой торнадо, сообщает RT.
От удара стихии пострадали десятки человек. Электроснабжения лишились порядка 10 тысяч домов. В целом ряде районов города зафиксированы утечки газа.
В связи с этой ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.
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