Торнадо обрушился на Нью-Орлеан

Нью-Орлеан, США, , 23:49 — REGNUM Город Новый Орлеан на юге американского штата Луизиана стал жертвой торнадо, сообщает RT.

От удара стихии пострадали десятки человек. Электроснабжения лишились порядка 10 тысяч домов. В целом ряде районов города зафиксированы утечки газа.

В связи с этой ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: Подтвердились данные о пострадавшем в аварии с десятками авто в Ставрополе