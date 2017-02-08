Три человека погибли при взрыве на заводе в США

Еще один человек считается пропавшим без вести

Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Три человека погибли и еще один пропал без вести в результате мощного взрыва на заводе в американском штате Луизиана, сообщает телеканал ABC.

На месте взрыва работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Причины происшествия пока не установлены, их выясняют сотрудники местной полиции.

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