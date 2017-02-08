В Москве дизайнер попытался зарезать девушку в лифте

Москва, , 22:31 — REGNUM В Москве совершено нападение на несовершеннолетнюю девушку в кабине лифта. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Нападение было совершено в лифте одного из домов на Балаклавском проспекте. Неизвестный мужчина вошел в кабину лифта за девушкой, схватил её за горло и прижал к лицу нож. Когда девушка попыталась вырваться, нападавший поранил ей лицо. При этом пострадавшей удалось сбежать в тот момент, когда открылись двери лифта.

Прибывшие на место сотрудники полиции организовали активные поиски нападавшего. Стражи порядка произвели поквартирный опрос близлежащих домов. В итоге подозреваемый был задержан.

По данным столичных СМИ, потерпевшая является жильцом дома, в котором было совершено нападение. Ей 17 лет. Нападавший приехал в Москву из одной из стран СНГ и работает дизайнером.