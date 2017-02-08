Семеро российских моряков остаются в плену у нигерийских пиратов

Абуджа, , 22:02 — REGNUM В Гвинейском заливе в 120 километрах от берегов Нигерии 5 февраля пираты захватили в плен семерых российских моряков и одного украинца из состава экипажа грузового корабля BBC Caribbean, сообщает RT.

До сегодняшнего дня их судьба остается неизвестной. Связаться с пиратами пока не удалось. Они не выходят на связь и не выдвигают никаких требований. Российские дипломаты работают в постоянном контакте с властями Нигерии и семьями похищенных моряков.

Немецкий сухогруз BBC Caribbean, шедший из Камеруна, был пустым, но в отличие от сомалийских пиратов, претендующих на корабль и на груз, нигерийцы похищают людей из экипажа и по рекам перевозят их в свой лагерь внутри страны. Через несколько дней пираты связываются с властями или хозяевами судна и требуют выкуп.

Одного из девяти членов экипажа пираты оставили на корабле, чтобы он известил о случившемся судовладельцев.

Власти надеются на то, что обычно нигерийские пираты не убивают пленников, нормально кормят и дают им воду.

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