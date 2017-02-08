На химическом заводе в Китае произошел взрыв и начался пожар

Тунлин, Китай, , 21:47 — REGNUM В восточной китайской провинции Аньхой на химическом заводе произошел взрыв и начался пожар, сообщает 8 февраля Reuters.

Взрыв прогремел вечером 8 февраля в городе Тунлин. Информация о погибших или пострадавших не поступала. Противопожарная служба КНР локализовала возгорание.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти страны получили крупный урок после взрывов на складе легковоспламеняющихся веществ в портовом городе Тяньцзинь в 2015 году, когда погибли 165 человек, и пообещал принять меры для повышения уровня безопасности на предприятиях химической промышленности.

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