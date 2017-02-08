Мощный взрыв раздался на химическом заводе в китайском Тунлине. Видео

Очевидцы сообщили, что огненный столб взрыва осветил вечерний город как днем

Тунлин, Китай, , 21:27 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в городе Тунлин в китайской провинции Аньхой, сообщает портал Sina.

Взрыв прогремел в 22:45 по местному времени. Очевидцы сообщили, что огненный столб взрыва поднялся над многоэтажными зданиями и примерно на 10 секунд во всем городе стало светло, как днем.

По сообщениям агентства «Синьхуа», в результате взрыва пострадали два человека, которые были доставлены в медицинские учреждения. Пожарным удалось взять ситуацию под контроль. «Синьхуа» заявляет, что химического заражения прилегающих районов не произошло.

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