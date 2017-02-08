13 человек пропали без вести в море по пути из Малайзии в Индонезию

Куала-Лумпур, , 19:55 — REGNUM Пассажирское судно перевернулось и затонуло у берегов Малайзии, 13 человек пропали без вести, заявили представители береговой охраны Малайзии, сообщает 8 февраля Agence France-Presse.

Инцидент произошел вечером 7 февраля, когда пассажирское судно направилось из малазийского штата Сабах в Индонезию. Местным рыбакам удалось спасти двух пассажиров.

Поисковая операция может не увенчаться успехом, так как сообщение о происшествии поступило только через 24 часа, заявил представитель береговой охраны Малайзии Зубил Мат Сом.

Напомним, в январе у берегов штата Сабах перевернулся туристическое судно. На борту находились граждане КНР. Через 30 часов с момента происшествия большинство туристов были спасены.

Несчастные случаи на водных путях между Индонезией и Малайзией происходят не редко. Пассажирские суда часто переполнены рабочими из Индонезии, которые направляются на фабрики и плантации, расположенные в Малайзии.

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