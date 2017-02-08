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С начала года в Нижегородской области выявлено 173 нарушения правил охоты

Происшествия
У браконьеров изъято семь единиц оружия
Охота
Андрей Репин © ИА REGNUM
Охота

Нижний Новгород, 8 февраля 2017, 19:29 — REGNUM  С начала 2017 года в Нижегородской области инспекторы охотнадзора выявили 173 нарушения правил охоты. Кроме того, зафиксированы четыре факта незаконной охоты, три случая ДТП с участием диких животных, а также изъято семь единиц оружия.

Несмотря на существенное снижение количества нарушений правил охоты, жертвами браконьеров уже стали два лося, кабан и заяцю

Так, в Павловском районе сотрудники охотнадзора задержали браконьера с незаконно добытым зайцем-русаком на территории общедоступных охотничьих угодий Ардатовского района. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»), незаконно добытая продукция охоты изъята. Подготавливается материал для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

Кроме того, мужчина перевозил в машине ружье в собранном, расчехленном и заряженном виде. За это ему может грозить ответственность в соответствии с Законом об оружии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 15 января 2017 года в регионе начинаются учеты численности охотничьих животных.

На сегодня Нижегородская область является единственным субъектом РФ, где стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус регионального документа.

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Браконьерство
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