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За легализацию похищенных денег осужден экс-директор «Ухтанефтегазгеология»

Происшествия
Более 22 млн рублей был конфисковано судом

Ухта, Коми, 8 февраля 2017, 18:17 — REGNUM  Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Ухтанефтегазгеология» Акифа Саядова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, с использованием своего служебного положения). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрено после отмены по апелляционному представлению прокуратуры оправдательного приговора, вынесенного в августе 2016 г. в отношении Саядова.

Судом установлено, что Саядов, будучи директором ОАО «Ухтанефтегагеология» (100% акций принадлежит РФ), после хищения денежных средств предприятия в течение 2013−2014 гг. поручил подчиненным перевести 17,6 млн рублей на расчетный счет ООО «П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М». Из поступивших средств 14,1 млн рублей были перечислены ООО «Атлантис», оттуда — на счета 12 фирм-однодневок, а далее — на счета ряда физических лиц. Те обналичили средства и передали их Саядову. В ходе расследования перечисление указанных сумм сторона защиты пыталась объяснить необходимостью оплаты оборудования, однако его поставка не осуществлялась, а заключенный договор был фиктивным. Из справки Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу следует, что ООО «Атлантис» является фиктивным предприятием, счет общества используется для осуществления транзитных операций в рамках схем обналичивания.

Помимо этого, в 2012 г. Саядов в целях легализации денежных средств, похищенных у ЗАО «Интенефть», дал указание введенным в заблуждение лицам совершить ряд финансовых операций и обналичить средства. Наличные деньги в размере 8,7 млн рублей были переданы Саядову.

В ходе рассмотрения дела Саядов вину не признал. Однако суд, согласившись с позицией гособвинения, назначил Саядову с учетом ранее назначенного наказания 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей и с лишением права занимать в государственных, муниципальных и коммерческих предприятиях и организациях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года. Кроме того, суд конфисковал в доход государства легализованные денежные средства в размере 22,8 млн рублей.

Напомним, что оглашенным в августе минувшего года приговором Ухтинского городского суда Саядов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры Республики Коми, Управления ФСБ России по Республике Коми и Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу.

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