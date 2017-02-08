Скончался последний руководитель КГБ Латвийской ССР

Рига, , 18:01 — REGNUM 7 февраля на 80-м году жизни скончался последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР Эдмундс Йохансонс, сообщает портал Nra.lv.

В 2006 году он представил мемуары «Записки генерала ЧК», в которых описал свою работу и организацию, в которой он служил. Из его воспоминаний следовало, что агенты КГБ в Латвии действовали во всех организациях и группах общества. Он утверждал, что не верил в распад СССР, однако не был проинформирован о планах путчистов, поскольку центральные органы СССР ему не доверяли, так как у генерала возникали разногласия с Москвой.

Стоит отметить, что после восстановления независимости Латвии Эдмундс Йохансонс работал в коммерческих банках и транзитном бизнесе.

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