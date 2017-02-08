Нижегородский врач обвиняется в получении взятки за фиктивный больничный

Нижний Новгород, , 17:57 — REGNUM В Арзамасе (Нижегородская область) врач местной поликлиники обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, еще в октябре 2016 года прямо в помещении поликлиники врач через посредника получил 1 тыс. рублей за выдачу листка нетрудоспособности при отсутствии у него какого-либо заболевания.

При этом, заранее он уже подготовил и передал посреднику больничный лист на имя этого гражданина.

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Противоправные действия врача были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки через посредника в размере, не превышающим 10 тыс. рублей») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В СК РФ считают размер взятки, полученный врачом, мелким.

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