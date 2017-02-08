Индия: зафиксировано семь попыток взрыва железнодорожных путей

За последние несколько дней благодаря бдительности железнодорожников был предотвращен ряд инцидентов

Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM За последние несколько месяцев умышленное вредительство послужило причиной 68 инцидентов на железных дорогах Индии, заявил министр железных дорог Индии Суреш Прабху, сообщает 8 февраля Central Chronicle.

Было зафиксировано семь попыток взрыва железнодорожного полотна, 58 случаев вредительства и три случая умышленного повреждения полотна, сказал Прабху.

За последние несколько дней благодаря бдительности железнодорожников был предотвращен ряд инцидентов, добавил министр.

Прабху отметил, что количество аварий на железнодорожном транспорте сократилось. Если с 2006 по 2007 год произошло 195 железнодорожных аварий, то с 2015 по 2016 год число аварий на железной дороге сократилось до 107.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года представители министерства железных дорог Индии заявили, что необходимо около $17 млрд инвестиций для повышения безопасности на железных дорогах и предотвращения железнодорожных аварий.

Безопасность железных дорог Индии стала ключевой темой для обсуждения после того, как 20 ноября прошлого года в районе города Пукраян произошла самая крупная за последние шесть лет железнодорожная авария, в которой погибли 150 человек.

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