Собаки загрызли девочку: на Урале суд отказался арестовывать обвиняемого

В Свердловской области на 7-летнего ребёнка напали две собаки. Обе они уничтожены. Владельцу одной из них предъявлено обвинение в неосторожном убийстве

Таборы, Свердловская область, , 17:42 — REGNUM В Таборинском районе Свердловской области местный охотник ответит за гибель семилетней девочки. Ему предъявлено обвинение в неосторожном убийстве, сообщает официальный представитель регионального управления СКР Александр Шульга.

Напомним, трагедия произошла в деревне Пальмино. Предположительно, девочка находилась на детской площадке. 5 февраля её тело нашли четверо подростков. Следствие установило, что на ребёнка напали две собаки, которые были без намордников и поводков.

Оперативно были задержаны двое местных жителей — 1963 и 1975 годов рождения, которые оказались хозяевами собак. Под контролем следователей они убили своих животных. Уже доказана причастность собаки одного из охотников к нападению на ребёнка. Следствие настаивало на аресте. Но суд отказался удовлетворить ходатайство по одному из владельцев.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Судьба второго охотника будет решена после окончания экспертизы его собаки. Между тем, как пишет издание Life.Ru, родственники мужчины не верят в то, что пёс напал на девочку.

Читайте ранее в этом сюжете: Собаки загрызли девочку: на Урале задержаны двое подозреваемых