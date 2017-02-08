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Для пострадавших от падения «Боинга» под Бишкеком перечислено 63 млн рублей

Происшествия
Расследование авиакатастрофы, повлекшей гибель 39 человек, продолжается

Бишкек, 8 февраля 2017, 17:32 — REGNUM  На специальном счете МЧС Киргизии накопилось уже свыше 74 млн 379,9 тыс. сомов (63 млн 572,6 тыс. рублей), предназначенных для пострадавших и родственников киргизстанцев, погибших в результате крушения грузового самолета в поселке Дачи СУ. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил «Вечерний Бишкек» со ссылкой на данные пресс-службы чрезвычайного ведомства.

По словам министра финансов этой среднеазиатской страны Адылбека Касымалиева, распределение пожертвованных неравнодушными гражданами денежных средств будет вестись уже после окончания работы правительственной комиссии, созданной для расследования авиакатастрофы.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что выяснением причин этого чрезвычайного происшествия в настоящее время занимаются эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Итоги их деятельности огласят позже, пишет ИА «АКИpress».

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкой компании «ACT Airlines» при заходе на посадку для дозаправки в аэропорт «Манас» рухнул на поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии.Во время авиакатастрофы погибли четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, 23 жилых дома были разрушены. Нанесенный упавшим воздушным судном ущерб превысил 158 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС Киргизии: Ущерб от падения турецкого «Боинга» превышает 158 млн рублей

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Катастрофа турецкого самолета в Киргизии
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