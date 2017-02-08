В Тюмени трое полицейских подозреваются в пытках электрошокером

Тюмень, , 17:19 — REGNUM В Тюмени арестовано двое полицейских, подозреваемых в применении насилия к задержанному. Третья фигурантка в погонах отпущена судом на время следствия под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Тюменской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2016 года трое сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени, находясь при исполнении, применили электрошокер в отношении подозреваемого в совершении преступления.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. В настоящее время двое сотрудников полиции задержаны и заключены под стражу. Третья подозреваемая сотрудница полиции — под подпиской о невыезде.

Напомним, что в последнее время в уральском регионе участились уголовные дела против сотрудников полиции, применяющих пытки непосредственно в отделениях. В Югре на данный момент арестованы трое полицейских, подозреваемых в применении насилия к административным задержанным. В ходе предварительного следствия установлено, что 22 декабря уже прошлого года оперативный дежурный, его помощник, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Пыть-Яху (ХМАО), находясь при исполнении в помещении дежурной части, надев на задержанного мужчину наручники, применили в отношении него насилие. В этот же день указанные сотрудники дежурной части при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру, также надев наручники. Через некоторое время задержанный был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

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