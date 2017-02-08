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Забастовка на «Чувашавтотрансе» привела к уголовному делу

Происшествия
Устанавливается число работников предприятия, которым не была своевременно выплачена заработная плата

Чебоксары, 8 февраля 2017, 17:10 — REGNUM  В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту несвоевременной выплаты заработной платы в ГУП «Чувашавтотранс». Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

В настоящее время проводятся комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе изымается бухгалтерская документация и иная информация, касающейся движения денежных средств на предприятии. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

«Устанавливается сумма причиненного ущерба, а также конкретное число работников предприятия и его территориальных подразделений, которым не была своевременно выплачена заработная плата. Следствие проверяет, имело ли предприятие возможность своевременно выплачивать своим работникам заработную плату», — сказал Олег Дмитриев.

В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям его руководства, а также будут приняты меры по возмещению всего причиненного работникам ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах и Новочебоксарске объявили забастовку водители государственного унитарного предприятия республики «Чувашавтотранс». Сегодня, 8 февраля, по данным прокуратуры Чувашии в рейс не вышли более 280 водителей. Забастовка связана с длительной невыплатой зарплаты. Напомним, по данным на май 2016 года, на предприятии трудились 1600 работников. В структуру «Чувашавтотранса» входят 6 филиалов, автопарк насчитывает 484 автобуса.

По данным Минтранса Чувашии, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца составляет более 65 млн рублей. В настоящее время её выплата осуществляется ежедневно за счёт текущей выручки от перевозок. Чебоксарское ПАТП обслуживает 36 автобусных маршрутов, в том числе 18 городских и 18 пригородных маршрутов, Новочебоксарская автоколонна — 17 автобусных маршрутов, в том числе 2 городских маршрута и 15 пригородных маршрутов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии забастовали около 300 водителей

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