Сотрудники латвийской государственной радиокомпании грозят протестами

Рига, , 16:58 — REGNUM Сотрудники латвийской государственной радиокомпании недовольны сложившейся на Latvijas Radio (Латвийское радио) ситуацией — они расценивают работу правления предприятия как неудовлетворительную, считают свои зарплаты слишком низкими и намерены организовать акции протеста, сообщает портал Lsm.lv. Так, внутренний опрос работников компании показал, что 85% из них не считают зарплаты адекватными, 42% дали работе правления оценку «слабо», а 16% — «очень слабо».

Как заявил радиоведущий Алдис Томсон, ситуация на Latvijas Radio остается плохой уже почти 10 лет — с кризисного 2008 года: «Сотрудники отказались от 10−20% своих зарплат, у них отняли все доплаты, отправили в неоплачиваемые отпуска в надежде спасти Latvijas Radio, которое тогда близилось к банкротству. Тогда надеялись, что кризис закончится, и ситуация понемногу улучшится. Мы слышали за эти годы, что ситуация улучшилась в стране, понемногу на что-то находятся деньги. На Latvijas Radio с тех пор, как зарплаты снижены, не увеличено ничего».

Также, по словам Томсона, у сотрудников государственного радио нет никаких надежд на повышение заработков, а правление и совет Latvijas Radio «не осознают всей серьезности ситуации».

Сотрудники Latvijas Radio теперь намерены сделать всё, чтобы им повысили оклады не менее чем на 10%. Эту позицию разделяют все отделы предприятия, подчеркнул Томсон: «Люди готовятся к акциям протеста — передачи просто не будут звучать, ожидается режим радиомолчания».

Председатель правления Latvijas Radio Алдис Паулиньш пояснил, что руководство компании сделало первые шаги для повышения зарплат работников. По его словам, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) уже поддержал запрос правления радио на повышение зарплат сотрудникам на 12%. Теперь слово за Минфином.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 сентября 2015 года на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, на котором рассматривался вопрос о финансировании телеканала ЛТВ и Латвийского радио из бюджета 2016 года, парламентский секретарь Минфина Арвил Ашераденс заявил, что приоритетом бюджета в 2016 года является оборона и безопасность.

Таким образом, финансирование Латвийского радио сократилось на 800 тыс. евро по отношению к 2014 году и на 500 тыс. по отношению к 2015 году. В результате бюджет Латвийского радио уменьшится на 15%. Под угрозой оказался выпуск нескольких передач, а количество оригинальных передач на русском языке сокращено в два раза.