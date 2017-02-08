ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт у здания суда в Кабуле

По крайней мере 22 человека погибли, около 50 человек получили ранения

Кабул, , 16:58 — REGNUM «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за теракт у Верховного суда Афганистана в Кабуле, сообщает 8 февраля Reuters.

«Отступники должны знать и, в первую очередь, это касается судей, их кощунственная деятельность… не останется без сурового наказания», — говорится в заявлении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, вечером 7 февраля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда сотрудники Верховного суда выходили из здания. По крайней мере 22 человека погибли, около 50 человек получили ранения.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал теракт «трусливым нападением» и сказал, что США продолжат свою поддержку правительству Афганистана.

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