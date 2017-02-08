СМИ: Пограничники Мьянмы обстреляли судно из Бангладеш в рамках самообороны

Один человек погиб, еще двое получили ранения

Нейпьидо, , 16:43 — REGNUM Сотрудники пограничного контроля Мьянмы открыли огонь по бангладешским рыбакам в рамках самообороны, сообщает 8 февраля Reuters со ссылкой на СМИ Мьянмы.

Патрульный катер Мьянмы наткнулся на восемь «нелегальных» рыбацких лодок из Бангладеш, пять из которых находились в территориальных водах Мьянмы, сообщает газета Global New Light of Myanmar.

Несколько рыбацких лодок окружили патрульный катер. В целях обеспечения безопасности и солдат, команда патрульного судна дважды открыла огонь, сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел недалеко от штата Ракхайн на реке Наф, по которой проходит граница двух государств. Рыбаки заявили, что пограничники Мьянмы открыли огонь без предупреждения. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

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